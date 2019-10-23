Zayıflama çayı ve enerji içeceklerine dikkat!
Uzmanlar uyarıyor! Zayıflama çaylarında, enerji içeceklerinde kontrolsüz kullanılan ilaç etken maddesi ölüme yol açabiliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada taklit ve teşhis yapılan ürünleri açıkladı.
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