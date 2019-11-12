Web TV Yaşam Zebra midye nedir? Zebra midyesinin zararları nelerdir? İşte zebra midye istilası...

Zebra midye nedir? Zebra midyesinin zararları nelerdir? İşte zebra midye istilası...

12.11.2019 | 15:05

Zebra midyesi zararlı mı? Zebra midyesi istilası nedir, nasıl başladı? Zebra midyesi nereden geldi? İşte zebra midyesi istilası zebra midyesi gerçeği...

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

00:43
Zebra midye nedir? Zebra midyesinin zararları nelerdir? İşte zebra midye istilası... 12.11.2019 | 15:05
01:16
Eşinin Yüzüne Naylon Poşet Eriten İşkenceci Koca Tutuklandı / A Haber / 12.11.2019 12.11.2019 | 14:52
02:11
Aksaray'da Otizimli Çocukların Yuhalanması İle İlgili Flaş Gelişme / A Haber / 12.11.2019 12.11.2019 | 14:51
01:03
Vapur ve Motorlara Sigara Denetimi / A Haber / 12.11.2019 12.11.2019 | 14:51
00:45
Gecekondu alevlere teslim oldu 12.11.2019 | 14:15
02:35
Uyuşturucu operasyonunda yakalanan genç kız "Pişman değilim, ben sadece içiciyim" 12.11.2019 | 14:14
02:12:24
Müge Anlı 12 Kasım 2019 Salı canlı yayını kesintisiz tamamı tek parça izle! 8 kadınla aynı anda beraber olan adamdan açıklama... 12.11.2019 | 13:58
03:13
Müge Anlı'daki aşk skandalında şok açıklamalar... Aynı anda 8 kadınla birlikte olan adam canlı yayında! (12 Kasım 2019 Salı) 12.11.2019 | 13:48
02:24
Müge Anlı'da göz yaşları sel oldu! İkiz kardeşler ve ağabeyleri canlı yayında ilk kez böyle buluştu.... 12.11.2019 | 13:19
02:34
İşadamı Selim Sayılgan ve babası otel bastı, gözaltına alındı! 12.11.2019 | 12:47
02:19
Apple'ın açığını bulan Bursalı lise öğrencisine Apple'dan şok hediye! 12.11.2019 | 12:35
01:03
İstanbul'da vapur ve motorlarda sigara denetimi başladı! 12.11.2019 | 12:28
01:15
İstanbul Bağcılar'da ters yola girmeye çalışan minibüsün otomobili biçtiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı! 12.11.2019 | 12:21
00:37
Yaşlı Çiftin Şüpheli Ölümü 12.11.2019 | 12:05
05:09
İstanbul’da barajların doluluk oranı alarm veriyor 12.11.2019 | 12:03
01:16
Eşini ve çocuklarını erittiği naylon poşetle yaktı! İşkenceci Koca Tutuklandı! 12.11.2019 | 12:03
01:00
Şiddet gören kadın eşinin dükkanına molotof attı, o anlar kameraya böyle yansıdı 12.11.2019 | 11:49
04:51
Beyoğlu'nda dehşet... Kendisine para vermeyen kadına inşaat demiri sapladı 12.11.2019 | 11:46
02:08
Rabia Naz olayında flaş gelişme! DNA karşılaştırmasında sonuç çıkmadı 12.11.2019 | 11:39
03:30
Müge Anlı'da ağlatan anlar... Evlatlık verilen ikizler, annelerinin fotoğrafını ilk kez canlı yayında gördü! (12 Kasım 2019 Salı) 12.11.2019 | 11:27

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN