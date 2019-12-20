Zehir evine babaanne baskını!

Zehir taciri tarafından torunu kaçırılan babaanne, günlerce kapıda nöbet tuttu. Tehditlere rağmen polise gitti. Baskın yapılan evde kayıp torunun yanı sıra minik bir kız da bulundu.

İstanbul Pendik'te babaları uyuşturucu suçundan tutuklanan 3 kardeşi anneleri de terk etti. Babaanne Aygül D., sahip çıktığı çocuklardan H.D.'nin (11) kaybolması üzerine kayıp başvurusunda bulundu. Kendi çabasıyla da torununu arayan Aygül D., mahallede torbacı olarak bilinen Erdal K.'dan şüphelendi. Defalarca evine gittiği Erdal K. tarafından her seferinde "Torunun burada yok" denilerek kovulan kadın, tehditlere rağmen günlerce kapıdan ayrılmadı. Sonunda İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü'ne giderek torununun alıkonulduğunu söyledi.