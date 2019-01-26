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Zerrin Özer verdiği 26 kilonun ardından hayranlarının karşısına çıktı

Türk müziğinin eşsiz seslerinden Zerrin Özer, Üsküdar’da bir halk konseri verdi. Usta sanatçı Özer, diyet ve sporla verdiği 26 kiloyla hayranlarının karşısına çıktı.Zerrin Özer zayıflaması ile ilgili konuşarak, " Sağlığım için kilo vermeme gerekiyordu" dedi.

ürk müziğinin eşsiz seslerinden Zerrin Özer, Üsküdar'da bir halk konseri verdi. Üsküdar Belediyesi ev sahipliğinde yapılan konserde Özer; Son Mektup, Hani Dünya Tatlısı, Kıyamam, Her Şey Seninle Güzel gibi unutulmaz şarkılarını Üsküdarlılar için seslendirdi. Üsküdar Belediyesi Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konsere Üsküdarlı vatandaşlar adeta akın etti. Koridor boşluklarının bile dolduğu konserde Üsküdarlılar doyasıya eğlendi. Bir hayranı ise sahneye çıkıp Özer'e sarılırken oldukça duygusal anlar yaşadı. Zerrin Özer diyet ve sporla verdiği 26 kiloyla da hayranlarının karşısına çıktı. Usta sanatçı kendi sağlığı için fazla kilolarından kurtulmak zorunda olduğunu söyledi.
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Zerrin Özer verdiği 26 kilonun ardından hayranlarının karşısına çıktı
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