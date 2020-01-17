Zeugma Müzesi'nde çalışırken intihar eden Merve Kaçmış'ın el yazısıyla yazdığı notlar ortaya çıktı!
Zeugma Müzesi'nde çalışan arkeolog Merve Kaçmış'ın intiharının ardından ortaya çıkan sır notta neler yazanlar olayı aydınlatılmasına yardım edecek mi? O sır mektup soruşturma dosyasına da girdi, mektuptaki "Ben yapmadım masumum her yerde kameralar var izleyince göreceksiniz." notu herkesi derinden etkiledi.
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