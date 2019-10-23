Zeynep bebeğin böbreğinden 40 taş çıktı
Siirt'te yaşayan ailesi tarafından "huzursuzluk", "idrarda renk değişikliği", "idrarda koku ve kanama" gibi şikayetlerle hastaneye götürülen 7 aylık Zeynep Ece'nin böbreklerinde, yapılan tetkiklerde taş tespit edildi. İleri tetkik ve tedavi amacıyla Diyarbakır'a getirilen Ece'nin böbreklerinden, yapılan kapalı böbrek taşı ameliyatı ile farklı boyutlarda taşlar çıkarıldı. Sağlığına kavuşan Zeynep bebekten alınan taşlar, uygulanacak tedavinin belirlenmesi için incelenmek üzere Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü'ne gönderildi.
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