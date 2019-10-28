Zeytinburnu hırsızları ‘suç makinası’ çıktı
İstanbul Zeytinburnu’nda meydana gelen hırsızlık olayının şüphelileri suç makinası çıktı. İstanbul Emniyeti Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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