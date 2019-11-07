Zeytinburnu'nda kavga: eşini, oğlunu ve damadını vurdu

Zeytinburnu'ndaki aile içinde çıkan kavgada silahını çeken kişi, eşini, oğlunu ve damadını yaraladı. Bölgedeki esnaf yaptığı açıklamada "Daireyi damadının üstüne yapmasından dolayı bir tartışma çıkıyor. 5-6 el silah sesi duydum" dedi.