Zigana Dağı'nda dinmeyen acı

Gümüşhane'nin Torul ilçesi sınırlarındaki Zigana Dağı'nda 11 yıl önce yaşanan çığ felaketinde ölen 10 dağcı olayın yaşandığı yerde törenle anıldı.

Trabzon Tenis Dağcılık Kayak İhtisas Kulübü (TEDAK) ve Gümüşhane Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (GÜDAK) tarafından gerçekleştirilen organizasyona Zigana dağında Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından düzenlenen kış dağcılık eğitim kampına katılan sporcularda katıldı.

Zigana dağı kamp alanından Gümüşhane Valiliği tarafından yaptırılan Çığ Şehitleri Anıtına kadar yürüyen sporcular daha sonra anıt önünde çığda hayatını kaybeden dağcılar ve Elazığ depreminde hayatını kaybeden vatandaşlar için saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı'nı okudu.

Necip Saraçoğlu'nun çığ faciasında hayatını kaybedenler için yazdığı şiiri okuması ve Gümüşhane Valisine verilmek üzere Gençlik ve Spor İl Müdürü Mücahit Atalay'a takdim edilmesinin ardından yapılan dua ile etkinlik sona erdi.

Etkinliğe katılan Gümüşhane Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mücahit Atalay, yaptığı konuşmada 2009 yılında meydana gelen elim bir çığ faciasında vefat eden 10 dağcının bu dağlara sevdalı olduğunu belirterek, "Hayatını kaybeden dağcılara rahmet diliyorum. Acılarını bugün dahi hisseden dağcılık camiasına, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum. Yazı ve kışıyla muhteşem bir coğrafyaya sahip olan Zigana'nın bu tür elim kazalarla bir daha karşı karşıya kalmamasını temenni ediyoruz" dedi.

Türkiye Dağcılık Federasyonu yönetim kurulu üyesi Doç.Dr. Sercan Erol ise "Federasyon olarak bu olay meydana geldiği günden beri gerek o dönem ki federasyon başkanı Alaattin Karaca ve şu anki başkan Prof. Dr. Ersan Başar bu elim olayda hayatını kaybeden sporcularımızın ve dağcılık camiasının hep yanında olmuştur. Olay meydana geldiği gün arama kurtarma çalışmalarına katılanlardan biri de benim. Kazanın meydana geldiği yerde kesinlikle bir ihmal söz konusu değildi. Hiç ummadık bir şeklide bir yamaçtan karla kaplı olmayan yolda yürüyen dağcılarımız vadi tipi çığa maruz kalarak hayatlarını kaybettiler" diye konuştu.

Erol, konuşmasında doğada yürüyüş yapanlara şu çok önemli uyarıyı da yaptı: "Şunu da unutmayalım bizler dağcılar ve doğa severler olarak doğayla olan mücadeleyi kazanmamız mümkün değil. Bizler doğaya uyum sağladığımız sürece, doğanın koşullarını iyi okuyabildiğimiz müddetçe, doğayla barışık yaşayabildiğimiz müddetçe bütün etkinliklerimizi ve faaliyetlerimizi en etkili, verimli ve sağlıklı şeklide yapabiliriz."

TEDAK Başkanı Ercan Bostan ise 26 ilden etkinliğe katılan sporculara teşekkür ederek başladığı konuşmasında "2009 yılında burada bir çığ kazası yaşadık. Bu gerçekten ihmalden kaynaklanan bir kaza ölüm olmadı. Biz gerçekten bir kaza yaşadık. Aradan 11 yıl geçti. Ne kulübün ne de arkadaşların bir ihmali asla olmadı. 11 yıldır hiç unutmadık. 2009 yılından bugüne kadar o zamanki federasyon başkanı Alaattin Karaca, bugünkü başkan Prof.Dr. Ersan Başar hep yanımızda oldu. Sizlerde yanımızda oldunuz. Sizlere minnettarım. İnşallah camiamız böyle acı şeyler yaşamaz. Buralarda keyifli faaliyetler yaparız. İyi ki varsınız" dedi.



OLAY

Gümüşhane'nin Torul ilçesi sınırlarındaki Zigana Dağı'nda 25 Ocak 2009 tarihinde meydana gelen çığ olayında doğa yürüyüşüne çıkan TEDAK üyesi 17 kişi çığ altında kalmıştı. Olayda Hüsniye Sarıbıyık, Hasan Ali İsaoğlu, Burçak Sevim, Hüseyin Karaosmanoğlu, Erhan Terzi, Dursun İnan, Özlem Timurcuoğlu, Gülhanım Piyale, Yasemin Aktaş ve Davut Akdeniz hayatını kaybetmişti