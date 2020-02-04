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Zincire bağladığı köpeği otomobilinin peşinden koşturdu | Video

Zincire bağladığı köpeği otomobilinin peşinden koşturdu | Video
04.02.2020 | 14:15

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, otomobiline zincirle bağladığı köpeğini peşinden koşturan sürücü hakkında şikayet üzerine cezai işlem uygulandı.

Gölbaşı'na bağlı Ozan Köyü yakınlarında, hareket halindeki 07 LE 282 plakalı otomobilin arkasına zincirle bağlanmış köpeğin koştuğunu gören bir sürücü duruma tepki gösterdi. Cep telefonu ile görüntülediği köpeğe eziyet eden sürücüyü peşinden giderek durduran kamyon şoförü, daha sonra durumu polise bildirdi. İhbarla gelen polis ekipleri, köpeği zincirle otomobilinin peşinden koşturan sürücüyü emniyete götürdü. Burada köpeğin kendisine ait olduğunu ve köye bu şekilde götürdüğünü söyleyerek kendisini savunan ismi açıklanmayan sürücüye, 5199 Hayvanları Koruma Kanuna uyarınca yasal işlem yapılarak para cezası uygulandı.

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