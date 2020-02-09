Zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit düşen Uzman Onbaşı Ceyhun Taş son yolculuğuna uğurlandı | Video
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde askeri zırhlı aracın kaygan yolda devrilmesi sonucu meydana gelen kazada şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ceyhun Taş’ın cenazesi, Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde binlerce kişinin katıldığı törenin ardından dualar ve tekbirler eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.
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