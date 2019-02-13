Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde TIR'ın çarptığı otomobil hurdaya döndü

Kaza Kdz. Ereğli, ilçesine bağlı Ormanlı Beldesi'nde meydana geldi. İddiaya göre M.T. idaresindeki 67 UA 913 çekici 67 TZ 389 dorse plakalı TIR'ın frenleri boşalınca kontrolden çıktı. Hızla yokuş aşağı inen TIR önce park halindeki otomobile ardından da üç katlı binaya çarptı. Kazada TIR sürücüsü hafif şekilde yaralanırken, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. TIR'ın çarptığı otomobil hurdaya dönerken, binanın giriş katında ise büyük bir delik açıldı. Jandarma ekipleri kaza yerine gelerek güvenlik önlemi alırken, kaza yapan TIR çekici vasıtası ile olay yerinden kaldırıldı. Kaza nedeniyle tırın çarptığı iki otomobil ve bir tarım aracı kullanılamaz hale geldi.