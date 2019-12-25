Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağında patlama!
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletildiği iddia edilen maden ocağında meydana gelen metan gazı patlamasında bir kişi yaralandı, mahsur kalan iki işçiyi kurtarma çalışması sürüyor.
İlçeye bağlı Gelik beldesindeki ruhsatsız maden ocağının yaklaşık 40 metre içerisinde henüz belirlenemeyen nedenle metan gazı patlaması meydana geldi.
Patlama üzerine olay yerine Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tahlisiye ekibinin yanı sıra jandarma ve AFAD ekipleri yönlendirildi. Ocakta çalışanlar tarafından yaralı olarak çıkarılan Bahri Yeniay (51), Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ekipler, ocakta mahsur kaldığı değerlendirilen işçiler Ufuk ve Uğur K'yi kurtarma çalışması başlattı.
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