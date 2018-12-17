Alinazik kebabı nasıl yapılır?

Malzemeler:

Bir adet patlıcan

160 gr orta yağlı kıyma

Üç yemek kaşığı Süzme yoğurt

Bir adet küçük diş sarımsak

yarım çay kaşığı tuz

Bir tatlı kaşı tereyağı

Bir çay kaşığı kırmızı toz biber

@RamazanBingöl