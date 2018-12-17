Alinazik kebabı nasıl yapılır?

Kolayca hazırlayabileceğiniz Alinazik kebabını Ramazan Bingöl tarifiyle sizlerle paylaşıyoruz. Önce patlıcanı 15 dakika közde pişirin. Kıymayı közde ya da tavada pişirdikten sonra patlıcan sarımsak ve tuzu iyice karıştırın. Daha sonra tabağa serin ve üstüne hafif su ile çırpılmış yoğurdu ekleyin közde ya da tavada pişmiş kıymayı üstüne dağıtın en son tereyağını eritip kırmızı toz biber ve karıştırıp üstüne gezdirin.
Malzemeler:
Bir adet patlıcan 160 gr orta yağlı kıyma Üç yemek kaşığı Süzme yoğurt Bir adet küçük diş sarımsak yarım çay kaşığı tuz Bir tatlı kaşı tereyağı Bir çay kaşığı kırmızı toz biber