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Alinazik kebabı nasıl yapılır?

Kolayca hazırlayabileceğiniz Alinazik kebabını Ramazan Bingöl tarifiyle sizlerle paylaşıyoruz. Önce patlıcanı 15 dakika közde pişirin. Kıymayı közde ya da tavada pişirdikten sonra patlıcan sarımsak ve tuzu iyice karıştırın. Daha sonra tabağa serin ve üstüne hafif su ile çırpılmış yoğurdu ekleyin közde ya da tavada pişmiş kıymayı üstüne dağıtın en son tereyağını eritip kırmızı toz biber ve karıştırıp üstüne gezdirin.

Malzemeler:

Bir adet patlıcan
160 gr orta yağlı kıyma
Üç yemek kaşığı Süzme yoğurt
Bir adet küçük diş sarımsak
yarım çay kaşığı tuz
Bir tatlı kaşı tereyağı
Bir çay kaşığı kırmızı toz biber

@RamazanBingöl

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Alinazik kebabı nasıl yapılır?
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