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Kuzu kol nasıl yapılır?

Lezzet ustası Ramazan Bingöl tarifiyle kuzu kol yapımını sizlerle paylaşıyoruz. Kolun içine sarımsakları bıçak yardımıyla yerleştirin. Yağlı kağıdın üstüne erimiş kuyruk yağını sürüp tuzunu ekleyin. Daha sonra kolu üstüne bırakıp bir miktar yağ sürün ve son olarak biberiye otunu üstüne serpiştirip yağlı kağıt ve folyoyu açık kalmayacak şekilde kapatın. Tepsinin tabanına tuzu serin üstüne kuzu kolu yerleştirip açık kalmayacak şekilde kapatın 300 cc'lik fırında 2 saat pişirip bulgur veya pirinç pilavı ile servis edin.

Malzemeler

Kuzu kol 1,750 gr
Eritilmiş Kuyruk yağı 200 gr
3 diş sarımsak
1 dal biberiye otu
Kalın yemeklık tuz 6 kğ
Yağlı kağıt
Aliminyum folyo

@RamazanBingöl

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Kuzu kol nasıl yapılır?
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