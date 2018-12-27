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Şekerpare nasıl hazırlanır?

Şekerpare yapımını Ramazan Bingöl tarifiyle anlattık. Un, kabartma tozu, sıvı yağ, yumurta, pudra şekeri, irmik, ve katı yağ olmak suretiyle hepsini karıştırıp kulak memesi kıvamına gelene kadar yoğuruyoruz. Yoğurmuş olduğumuz şekerpare hamurunu 30 gramlık parçalara ayırıp yuvarlıyoruz. Daha sonra üzerini fındık ile süsleyip fırına veriyoruz. 180 derece sıcaklıkta 30 dakikada hazır olan şekerparemizi sıcak şerbet ile şerbetleyip dinlenmeye bırakıyoruz. Hazır olan tatlımızı 3 adet 1 porsiyon olacaķ şekilde üzerini toz fıstık ile servis yapıyoruz.

Malzemeler:

250 gram un
1 kabartma tozu
60 gram irmik
25 gram sıvı yağ
2 adet yumurta
75 gram pudra şekeri
100 gram katı yağ

Şerbeti

500 gram şeker
500 gram su
Kaynar olacak şekilde verilecek

@RamazanBingöl

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Şekerpare nasıl hazırlanır?
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