Şekerpare nasıl hazırlanır?

Şekerpare yapımını Ramazan Bingöl tarifiyle anlattık. Un, kabartma tozu, sıvı yağ, yumurta, pudra şekeri, irmik, ve katı yağ olmak suretiyle hepsini karıştırıp kulak memesi kıvamına gelene kadar yoğuruyoruz. Yoğurmuş olduğumuz şekerpare hamurunu 30 gramlık parçalara ayırıp yuvarlıyoruz. Daha sonra üzerini fındık ile süsleyip fırına veriyoruz. 180 derece sıcaklıkta 30 dakikada hazır olan şekerparemizi sıcak şerbet ile şerbetleyip dinlenmeye bırakıyoruz. Hazır olan tatlımızı 3 adet 1 porsiyon olacaķ şekilde üzerini toz fıstık ile servis yapıyoruz.
Malzemeler:
250 gram un 1 kabartma tozu 60 gram irmik 25 gram sıvı yağ 2 adet yumurta 75 gram pudra şekeri 100 gram katı yağ
Şerbeti
500 gram şeker 500 gram su Kaynar olacak şekilde verilecek