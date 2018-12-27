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Sütlaç nasıl hazırlanır?

Evinizde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz enfes Sütlaç yapımını Ramazan Bingöl tarifiyle sizlere anlatıyoruz. Süt şekerle birlikte kaynadıktan sonra nişasta vanilya yumurta sarısı olan karışımı kaynamış olan sütün içerisine döküyoruz. Daha önceden hazırlamış olduğumuz haşlanmış pirinci en son aşama olarak içerisine koyuyoruz ve kaynatıyoruz orantılı bir şekilde kaselere doldurup fırına veriyoruz ve soğuduktan sonra servise hazır.

Malzemeler

1 kg süt
200 gr. toz şeker
50 gr. pirinc haşlanmış
35 gr. nişasta
1 adet vanilya
Yarım yumurta sarısı
1 küçük parça damla sakizi

@RamazanBingöl

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Sütlaç nasıl hazırlanır?
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