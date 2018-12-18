Testi kebabı nasıl yapılır?

Enfes testi kebabı yapımını Ramazan Bingöl tarifiyle sizlere anlatıyoruz. Eti ve Domatesleri küp küp doğrayın biberleri de aynı şekilde doğradıktan sonra salça ve baharatlar ilave edip iyice karıştırın. Daha sonra karışık şekilde testiye doldurup son olarak defne yaprağı, kuyruk yağı ve tereyağını ilave edip suyunu dökün. Hamur ve folyoyu iyice kapatıp 300 cc fırında 1 saat pişirip pilav ile servis edin. Afiyet olsun...
Malzemeler:
400 gram kuzu kuşbaşı 300 gram domates 50 gr sivri biber 20 gr sarımsak 20 gr tatlı biber salçası 5 gram tuz bir tatlı kaşığı Pulbiber 5gr kuyruk 5 gr tereyağı 1 adet defne yaprağı Yarım çay bardağı su 50 gr mayalı hamur