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Testi kebabı nasıl yapılır?

Enfes testi kebabı yapımını Ramazan Bingöl tarifiyle sizlere anlatıyoruz. Eti ve Domatesleri küp küp doğrayın biberleri de aynı şekilde doğradıktan sonra salça ve baharatlar ilave edip iyice karıştırın. Daha sonra karışık şekilde testiye doldurup son olarak defne yaprağı, kuyruk yağı ve tereyağını ilave edip suyunu dökün. Hamur ve folyoyu iyice kapatıp 300 cc fırında 1 saat pişirip pilav ile servis edin. Afiyet olsun...

Malzemeler:

400 gram kuzu kuşbaşı
300 gram domates
50 gr sivri biber
20 gr sarımsak
20 gr tatlı biber salçası
5 gram tuz
bir tatlı kaşığı Pulbiber
5gr kuyruk
5 gr tereyağı
1 adet defne yaprağı
Yarım çay bardağı su
50 gr mayalı hamur

@RamazanBingöl

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Testi kebabı nasıl yapılır?
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