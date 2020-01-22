Tamer Tuna: Jahovic'i istiyorum

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 4-3'lük skorun rövanşında Göztepe'ye konuk olan Antalyaspor, 2-2 berabere kalmasına rağmen adını çeyrek finale yazdırdı. Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, karşılaşma sonrası A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Transferlerle ilgili konuşan Tuna, "Jahovic'i ben istiyorum, çalıştım 1 sene onunla. Görüşmeler devam ediyordur. Olumlu ya da olumsuz, bu gece ya da yarın belli olur." ifadelerini kullandı.

Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, 2-2 berabere kalarak Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldikleri Göztepe maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Son 10 dakikaya kadar oyunu kazanmak için oynadıklarını ve ilk maçta yapamadıklarını bu maçta yaptıklarını söyleyen Tamer Tuna, bazı gerçekleri de görmezden gelemediklerini ve ligin en çok gol yiyen takımı olduklarını ifade etti.

Lige kazanarak başlamak istediklerini ancak öyle olmadığını kaydeden Tuna, genç oyuncuların bugün ortaya koyduğu futbolun kendileri için önemli olduğunu vurguladı.

Hedeflerinin kupa olmayacağını ve önceliklerinin ligdeki durumlarını düzeltmek olduğunu aktaran Antalyaspor Teknik Direktörü, adım adım gidebilecekleri yere kadar gideceklerini belirtti.

Transferde ismi geçen forvet oyuncusu Adis Jahovic hakkında konuşan Tamer Tuna, Jahovic'i tabii ki isteyeceklerini ve görüşmelerin devam ettiğini açıkladı.