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Giriş Tarihi: 27.10.2024

1 asırlık dükkânını kapatacak

1 asırlık dükkânını kapatacak
İstanbul Şişli'deki dükkânında ayakkabı tamiratı yapan 85 yaşındaki usta, 50 yıldır muhafaza ettiği orijinal deri ayakkabıları sattıktan sonra mesleğini bırakacak. İstanbul'da yaşayan 85 yaşındaki İlhami Acar, 15 yaşındayken babasından öğrendiği ayakkabıcılık mesleğini 70 yıldır sürdürüyor. Acar'ın işyerinin kapısına astığı "Meslekte 100 yıl, ayakkabı hastanesi" tabelası da müşterilerin dikkatini çekiyor. Dükkândaki tozlu raflarda, orijinal kutularındaki artık son numaraları kalan deri ayakkabılar, üretildikleri günden bugüne yıllar geçse de sağlamlığını koruyor. Yılların emeğine tanık olan nasırlaşmış parmaklarıyla geçkin yaşına rağmen bıkmadan mesleğini sürdüren Acar, dükkânın duvarına astığı ustalık belgesini müşterilerine gururla gösteriyor. AA

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1 asırlık dükkânını kapatacak
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