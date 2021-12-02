Haberler Yaşam Haberleri 1 ay inşaat işçisi gibi çalışan polis, cinayet şüphelisini yakaladı
Giriş Tarihi: 2.12.2021 14:31

1 ay inşaat işçisi gibi çalışan polis, cinayet şüphelisini yakaladı

DHA
1 ay inşaat işçisi gibi çalışan polis, cinayet şüphelisini yakaladı

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 2009 yılında Adana'da işlenen bir cinayetin şüphelisi olarak aranan Tufan Gökoğlu'nun, Side Mahallesi'nde saklandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Şüphelinin oturduğu siteyi belirleyen polis, adresteki bazı dairelerde yapılan tadilatta inşaat işçisi gibi çalıştı. Polis, takip ettikleri kişinin Tufan Gökoğlu olduğunu netleştirince harekete geçti.

Ekipler, Tufan Gökoğlu'nu spordan döndüğü sırada kaldığı daireye giderken yakaladı. Hakkında uyuşturucu madde ticareti ve ruhsatsız silah bulundurmak suçlarından da kesinleşmiş hapis cezası bulunan Gökoğlu, gözaltına alındı. Gökoğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi ! Yeni asgari ücret zammı ne kadar olacak? Bakan Bilgin'den 2022 asgari ücret zammı açıklaması
Son dakika: Türkiye Gaziantep'teki cani baba Yunus Göç'e tepki gösterdi! Karısının itirafı tüyler ürpertti: "Ağladığında boğazını sıkacaksın..."
SON DAKİKA: Hazine ve Maliye Bakanlığı’na Nureddin Nebati atandı! Yeni Maliye Bakanı Nureddin Nebati kimdir?
SON DAKİKA: Deva Partili Metin Gürcan, Libya ve Doğu Akdeniz bilgilerini sattı
SON DAKİKA HABERİ: Nureddin Nebati yeni Hazine ve Maliye Bakanı oldu! İşte Nureddin Nebati'nin ilk mesajı...
Son dakika haberi | Ekonomide yeni yol haritası: Konut ve gıda için önemli adımlar atılacak!
SON DAKİKA: Yılın ilk karı yağdı! Türkiye'nin yarısı bembeyaz
Cem Davran gerçekleri yıllar sonra anlattı! Sevda Demirel ile Hande Ataizi kavgasının iç yüzü…
Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten flaş asgari ücret açıklaması
Ajax'tan Beşiktaş'a 85 bin Euro'luk şok!
ARKADAŞINA GÖNDER
1 ay inşaat işçisi gibi çalışan polis, cinayet şüphelisini yakaladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA