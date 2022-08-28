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Giriş Tarihi: 28.8.2022 14:27 Son Güncelleme: 28.8.2022 14:48

1 ay önce evlenen çifti kaza ayırdı

Kahramanmaraş’ta meydana gelen kazada Batuhan Kılınç hayatını kaybetti. Kılınç'ın 1 ay önce evlendiği öğrenildi.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
1 ay önce evlenen çifti kaza ayırdı

Onikişubat ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, Batuhan Kılıç, sabah erken saatlerde çalıştığı işyerinden otomobil ile evine gitmek üzere yola çıktı. Bulvar üzerinde seyreden sürücü kısa bir süre sonra direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjdeki ağaca çarptı.

Kazada araç ortadan ikiye bölünürken, Batuhan Kılınç da hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sürücünün henüz bir ay önce evlendiği öğrenilen eşi Fatmanur Kılınç, hayatını kaybeden kocasının yanında ağıtlar yaktı.

Polisin olay yeri incelemelerinin ardından Kılınç'ın cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.

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1 ay önce evlenen çifti kaza ayırdı
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