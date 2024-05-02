Haberler Yaşam Haberleri 1 ay önceki faciada ölen 29 işçi unutuldu... Bir tek uğraya uğramadılar
Giriş Tarihi: 2.5.2024 10:56 Son Güncelleme: 2.5.2024 11:19

1 ay önceki faciada ölen 29 işçi unutuldu... Bir tek uğraya uğramadılar

İstanbul Beşiktaş’ta geçtiğimiz ay bir gece kulübündeki tadilat sırasında çıkan yangında 29 işçi hayatını kaybetmişti. CHP’li belediyenin ihmalinin de olduğu öğrenilen facianın yaşandığı mekanın önü 1 Mayıs günü boş kaldı. Hiçbir sendika ya da sivil toplum kuruluşu o işçileri hatırlamadı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
1 ay önceki faciada ölen 29 işçi unutuldu... Bir tek uğraya uğramadılar

1 Mayıs'ta İstanbul Emniyet Müdürlüğü tüm personeliyle sahaya inip güvenlik önemleri aldı. İstanbul Valiliğinin yasaklamasına rağmen bazı sivil toplum kuruluşları Taksim meydanına yürümek istedi. Polise saldıran gruplara müdahale edildi ve gözaltılar oldu. İstanbul'un çeşitli yerlerinde eylemler yapıp yürüyüşler düzenleyen, polise saldıran sivil toplum kuruluşları tek bir yere uğramadı. Orası ise henüz 1 ay önce 29 işçinin yangında hayatını kaybettiği Maquerade adı ünlü gece kulübünün olduğu sokak.

29 İŞÇİ UNUTULDU

Sözde işçi haklarını savunmak için polise saldırıp Taksim' girmek binlerce sivil toplum kuruluşu üyeleri CHP'li belediyenin ihmalinin de tespit edildiği yangın faciasında ölen 29 işçiyi unuttu. Beşiktaş Gayrettepe'de bulunan ünlü gece kulübünün önü bomboş kaldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
1 ay önceki faciada ölen 29 işçi unutuldu... Bir tek uğraya uğramadılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA