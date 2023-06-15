1 ayda 113 bin 276 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mayıs 2023 İllere göre Konut Satış İstatistiklerini açıkladı. Verilere göre Türkiye genelinde konut satışları Mayıs ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,7 azalarak 113 bin 276 oldu. Konut satışlarında İstanbul 18 bin 435 konut satışı ve yüzde 16,3 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 11 bin 196 konut satışı ve yüzde 9,9 pay ile Ankara, 6 bin 158 konut satışı ve yüzde 5,4 pay ile Antalya izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 18 konut ile Ardahan, 38 konut ile Hakkari, 55 konut ile Bayburt ve Tunceli oldu.

DOĞU MARMARADA 7 BİN 811 KONUT

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilerine göre, Doğu Marmara Bölgesine bağlı illerde 2023 yılı Mayıs ayında konut satışı, Kocaeli'nde 3 bin 218, Sakarya'da 2 bin 234, Düzce'de 682, Bolu'da 550 ve Yalova'da bin 127 olarak gerçekleşti.

3 BİN 167 KONUT YABANCILARA

Yabancılara yapılan konut satışları Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 46,9 azalarak 3 bin 167 oldu. Mayıs ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 2,8 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı bin 245 konut satışı ile Antalya aldı. Antalya'yı sırasıyla 934 konut ile İstanbul ve 249 konut ile Mersin, 95 konut ile Yalova, 94 konut ile Edirne, 89 konut ile Bursa, 80 konut satışı ile Ankara, 66 konut satışı ile İzmir, 51 konut satışı ile Trabzon, 48 konut satışı ile Muğla izledi. Mayıs ayında Rusya Federasyonu vatandaşları Türkiye'den 991 konut satın aldı. Rusya Federasyonu vatandaşlarını sırasıyla 503 konut ile İran, 175 konut ile Ukrayna ve 129 konut ile Almanya vatandaşları izledi.