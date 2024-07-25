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Giriş Tarihi: 25.7.2024 13:51 Son Güncelleme: 25.7.2024 13:59

1 aydır her yerde aranıyordu! Cansız bedenine ulaşıldı

TEM Otoyolu üzeri Derince İlçesi'nde yol kenarında bir ceset bulundu. Vatandaşlar tarafından bulunan cesedin yaklaşık 1 ay önce akşam saatlerinde evinden çıkarak bir daha haber alınmayan 87 yaşındaki Emine Yıldırım'a ait olduğu öğrenildi. Polis ekipleri bölgede geniş çaplı soruşturma başlattı.

ABBAS ÇAKAR
1 aydır her yerde aranıyordu! Cansız bedenine ulaşıldı

TEM Otoyolu üzeri Derince İlçesi'nde de vatandaşlar tarafından yol kenarında bir ceset bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen emniyet ekipleri tarafından yapılan incelemelerde, cesedin 28 Haziran günü Derince ilçesinde bulunan evinden akşam saatlerinde çıkan ve bir daha geri dönmeyen Alzheimer hastası 87 yaşındaki Emine Yıldırım'a ait olduğu tespit edildi.

Yakınları ve polis ekipleri tarafından yaklaşık 1 aydır her yerde aranan Emine Yıldırım'ın ölümü ile ilgili emniyet güçleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Yıldırım'ın aynı zamanda tansiyon ve şeker hastası olduğu ve ilaçlarını içmediği için rahatsızlanarak yaşamını yitirdiği üzerinde duruluyor.


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1 aydır her yerde aranıyordu! Cansız bedenine ulaşıldı
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