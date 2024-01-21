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Giriş Tarihi: 21.1.2024 10:26 Son Güncelleme: 21.1.2024 10:28

1 aydır küs olduğu babasını bıçaklayarak öldürdü

İzmir’de 20 yaşındaki Bora İnan (20) tartıştığı babası Cihan İnan’ı (46) sırtından bıçaklayarak öldürdü. Cinayetin ardından polisi arayarak kendini ihbar eden ve olay yerinden kaçan şüpheli Bora İnan, ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Bora İnan, ifadesinde, “1 ay önce annem ve babam tartışmıştı. Bu tartışmadan sonra babamla küstüm. 1 aydır küs olduğum babamla tartışınca bıçakladım” dedi.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
1 aydır küs olduğu babasını bıçaklayarak öldürdü

İzmir'in Karabağlar ilçesi Bozyaka Mahallesi 3080 Sokak'taki bir binanın 4'üncü katında bulunan evde saat 21.00 sıralarında Bora İnan ile babası Cihan İnan arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Bora İnan, bıçakla babası Cihan İnan'ı yaralayıp, ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak babasını bıçakladığını ve yaşamını yitirmiş olabileceğini söyledi. Bora İnan olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde sırtından 3 bıçak darbesi alan Cihan İnan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

BABAMLA KÜSTÜM, TARTIŞINCA ÖLDÜRDÜM

Cihan İnan'ın cansız bedeni, savcılık ve polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Babasını bıçakla öldürüp kaçan Bora İnan ise olay yerine yakın başka bir sokakta yakalanarak gözaltına alındı. Bora İnan, ifadesinde, "1 ay önce annem ve babam tartışmıştı. Bu tartışmadan sonra babamla küstüm. 1 aydır küs olduğum babamla tartışınca bıçakladım" dedi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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1 aydır küs olduğu babasını bıçaklayarak öldürdü
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