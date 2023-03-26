1 aylık bebeğe atardamar ameliyatı

Kayseri'de yaşayan Emine ve Ali Bayram çifti ilk bebeklerini kucaklarına almanın hazırlığını yaparken, bebeklerine anne karnındayken kritik aort damarı teşhisi konuldu. Annenin doğumu sevk edildiği Konya Şehir Hastanesi'nde gerçekleştirildi. 3 kilo 480 gram dünyaya gelen bebeğe Elif ismi verildi. Çocuk Kalp Damar Cerrahı Op. Dr. Hüseyin Dursin ve ekibi, Elif bebeğin durumunu bir süre takip ettikten sonra ameliyat kararı aldı. Yapılan başarılı ameliyatla dar olan aort damarı genişletildi ve Elif bebek sağlığına kavuştu. Anne Emine Bayram, "Çok korkulu bir süreçti. Ama doktorlarımız, sağlık çalışanlarımız sayesinde çocuğum gayet iyi. Hepsinden Allah razı olsun" dedi.