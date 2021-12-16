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Giriş Tarihi: 16.12.2021 13:42 Son Güncelleme: 16.12.2021 13:46

Kayseri'de acı olay! 1 aylık Bilal bebek ölü bulundu

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kayseri’de acı olay! 1 aylık Bilal bebek ölü bulundu

Kayseri'de ailesi tarafından yatağında hareketsiz halde bulunan 1 yaşındaki Suriyeli bebek Bilal Hantuş'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Melikgazi İlçesi Yeniköy Mahallesi Lefke Caddesi üzerinde oturan Suriyeli Hantuş ailesinin 1 ay önce dünyaya gelen bebekleri Bilal, annesi tarafından sabah beşiğinde hareketsiz halde bulundu.

Annenin çağırdığı 112 Acil Servis ekibi, küçük bebeğinde olayla yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Bebeğin şüpheli ölüm olarak değerlendirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri de sevk edildi. Bilal Hantuş bebeğin cesedi yapılan olay yeri incelemesinin ardından kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kayseri'de acı olay! 1 aylık Bilal bebek ölü bulundu
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