1 dakikada 2 milyon liralık altın çaldılar

İSTANBUL Kağıthane'de 4 şüpheli kepengini açtıkları kuyumcuya girip, 1 dakikada 2 milyon lira değerinde altın çalarak kaçtı. Çağlayan'da 14 Temmuz gecesi 01.30 sıralarında otomobille bir kuyumcunun önüne gelen maskeli 4 şüpheli, kepengi uzaktan kumanda ile açtıktan sonra iç kapıyı da tornavida ile açarak içeri girdi. Şüpheliler, tezgahta duran 2 milyon lira değerinde altını yanlarında getirdikleri çuvallara doldurduktan sonra geldikleri otomobille kaçtı. Şüphelilerin 1 dakikada tezgahtaki altınları torbaya doldurarak kaçtıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheliler kepengi açtığı anda devreye giren alarma aldırış etmeden hırsızlık yapmaya devam ettikleri görüldü. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptıktan sonra şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. DHA