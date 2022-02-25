1 dakikada Şanlıurfa’yı anlattılar

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı tarafından İlk ve Orta Okul öğrencilerine yönelik düzenlen ''1 Dakikada Şanlıurfa'yı Anlat'' video tasarım yarışmasında Suruç Yüzüncü Yıl İlkokulu öğrencisi Zeynep Nida Çakmak'ın hazırladığı video birinci seçildi.

Vali Kemalettin Gazezoğlu Kültür Merkezinde düzenlenen ödül törenine Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, öğrenciler ve aileleri katıldı. Öğrenciler, Şanlıurfa'nın tarihi doğal güzellikleri ve kültürünü, hazırladıkları 1 dakikalık videolarla tanıttı. Başkan Beyazgül ve katılımcılar dereceye giren öğrencilerin hazırladığı video görsellerini izledi.

Şanlıurfa'nın tarih ve kültürünün tanıtılması amacıyla düzenlenen yarışmaya katılan öğrencileri tebrik eden Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, ''Öğrencilerimiz güzel bir şekilde Şanlıurfa'yı anlattılar. Gerçekten çok güzel anlatmışlar, çiğköfte, ciğer, Balıklıgöl ve Göbeklitepe'yi anlatmışlar. 1 dakikada Şanlıurfa'yı anlatmak çok zor ama onların gönüllerinden çıkan görseller sahnelendi. Çocuklarımız bir yandan yeteneklerini ortaya koyarken, diğer bir taraftan da Şanlıurfa'yı tanıtmış oldular. Biz her ne kadar tanıtırsak tanıtalım onların farklı bir gönülle farklı bir ödülle Şanlıurfa'yı tanıtmaları bizim için çok önemlidir'' diye konuştu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, dereceye giren öğrencilere ödüllerini vererek minik öğrencilerle yakından ilgilendi.200 öğrencinin katıldığı ''1 Dakikada Şanlıurfa'yı Anlat'' video yarışmasında Suruç Yüzüncü Yıl İlkokulu Öğrencisi Zeynep Nida Çakmak birinci olurken, Osmanlı Ortaokulu Öğrencisi Eyyüp Kadir Çağlayan ikinci, Ahmet Erseven Ortaokulu Öğrencisi Ceren Vildan Erarkadaş ise üçüncü oldu. Yarışmada: Nujinda Fırathan, Seher Kırmızıkılıç, Yağmur Almak, Ümmü Gülsüm Hancer, Elif Buse Taş ve Elif Sapmaz, mansiyon ödülüne layık görülürken Emine Güler ise jüri özel ödülü aldı.