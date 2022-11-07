1 fideyle başlayıp çilek üreticisi oldular

Bursa'nın Nilüfer ilçesi İnegazi Mahallesi'ndeki vatandaşlar 7 ay boyunca çilek üretiyor. 4 yıl önce örnek proje olması açısından Nilüfer Belediyesi iki kadın üreticiye birer dönüm çilek fidesi verdi. Gelir elde eden kadın üreticilerin diğer kadınlara da örnek olmasıyla tüm mahalleli çilek üreticisi oldu. Üreticiler bu mevsimde kilogramını 25-30 liradan satarak aylık 10-12 bin lira gelir sağlıyor. İnegazi Muhtarı Nurettin Aydın da, "Çilek mayıs ayında başlıyor, kasım ayının sonuna kadar devam ediyor. Çileğimizin verimi güzel" diye konuştu.