1 gecede 2 cinayet

Adana'da bir gecede 2 kişi öldürüldü. Cinayetlerden birisinde gece dönercisine düzenlenen tabancalı saldırıda karnından vurulan işletme sahibi Fevzi Güçlü (48) hayatını kaybederken, diğerinde evinin önünde kimliği belirsiz bir şüpheli tarafından silahlı saldırıya uğrayan Sayim Sayan (47) öldü. Polis, her iki cinayeti aydınlatmak için çok yönlü çalışma başlattı.

Fevzi Güçlü

20 ADET BOŞ KOVAN

İlk cinayet Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz bir şüpheli, gece dönercisine silahlı saldırıda bulundu. İş yerini kurşunlayan şüpheli olay yerinden kaçarken, saldırıda işletmeci Fevzi Güçlü, karnından vurularak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Güçlü, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olay yerinde 20 adet boş kovan bulan polis, katil zanlısını yakalamak için çalışma başattı.

EVİNİN ÖNÜNDE SALDIRIYA UĞRADI

İkinci cinayet, merkez Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin önüne geldiği sırada yanına yaklaşan kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğrayan Sayim Dalan, ağır yaralandı. Silahlı saldırgan olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Dalan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Sayim Dalan'ın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.