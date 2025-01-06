1 haftada 2 milyon 749 bin araç denetlendi

Emniyet ve Jandarma Trafik ekipleri, yeni yıl tedbirleri kapsamında 30 Aralık 2024 -2 Ocak 2025 tarihleri arasında, alkollü araç kullanımının önlenmesi amacıyla toplam 217 bin 465 adet denetim gerçekleştirdi. Alkol etkisinde araç kullandığı tespit edilen 5 bin 494 sürücüye işlem yapıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, denetimlere ilişkin "Lütfen hem kendi can güvenliğiniz hem de başkalarının can güvenliği için alkollü araç kullanmayınız" ifadelerini kullandı.Emniyet ve Jandarma Trafik Ekipleri tarafından 26 Aralık 2024-2 Ocak 2025 arasında ise 2 Milyon 749 bin 743 araç denetlendi. Hız ihlalinde bulunan 110 bin 62, muayenesi yaptırılmamış 23 bin 851, emniyet kemeri kullanmayan 17 bin 660, sürücü belgesi olmayan 11 bin 971 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 7 bin 884 olmak üzere toplam 436 bin 630 araca/sürücüye işlem yapıldı.