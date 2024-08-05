1 haftada 2.5 milyon araç denetlendi

Emniyet ve Jandarma trafik ekipleri, 25 Temmuz-1 Ağustos tarihleri arasında 2 milyon 526 bin 729 aracı denetledi. Denetimler sonucunda 434 bin 129 araca/sürücüye işlem yapıldı. Yapılan denetimlerde, hız ihlalinde bulunan 120 bin 218 sürücüye, periyodik muayenesi yapılmamış 24 bin 968 araca, emniyet kemeri takmayan 18 bin 319 sürücüye ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 9 bin 691 araca işlem yapıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından, "Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım" paylaşımında bulundu.