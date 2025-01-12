1 haftada 506 bin 311 sürücü ve araca işlem yapıldı

Emniyet ve jandarma trafik ekiplerince 2-9 Ocak tarihleri arasında 3 milyon 243 bin 49 araç denetlendi. Mevzuata aykırı çakar takan 76 sürücüye işlem yapıldı. Hız ihlalinde bulunan 126 bin 229, periyodik muayenesi yaptırılmamış 28 bin 702, emniyet kemeri kullanmayan 25 bin 353, sürücü belgesiz araç kullanan 15 bin 648 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 9 bin 24 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 506 bin 311 araca, sürücüye işlem yapıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sürücüler yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermek zorundadır" dedi.