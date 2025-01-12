1 haftada 506 bin 311 sürücü ve araca işlem yapıldı: Yaya güvenliği kapsamında 2024’te 71 bin 21 sürücülere işlem yapıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu 74. maddesi hükmünce sürücüler görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik ışık ve levhalarınca belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışları ile yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak il geçiş hakkını vermek zorundadır" ifadelerini kullandı.





506 BİN 311 İŞLEM YAPILDI

Emniyet ve jandarma trafik ekipleri tarafından 2-9 Ocak arasında 3 milyon 243 bin 49 araç denetlendi. Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 76 sürücüye işlem yapıldı. Hız ihlalinde bulunan 126 bin 229, periyodik muayenesi yaptırılmamış 28 bin 702, emniyet kemeri kullanmayan 25 bin 353, sürücü belgesiz araç kullanan 15 bin 648 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 9 bin 24 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 506 bin 311 araca, sürücüye işlem yapıldı.