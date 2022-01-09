İETT’nin bakımsız otobüsleri vatandaşın hayatını tehlikeye atıyor. Her gün onlarca otobüs ya arızalanıyor ya da kaza yapıyor. 1 haftada 8 kaza yapan otobüslerde 18 kişi yaralandı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden İETT'ye bağlı otobüsler, arıza, kaza ve yanma olaylarıyla gündemden düşmüyor. Otobüslerindeki bakımsızlıktan kaynaklanan sorunlar nedeniyle Ocak ayının ilk haftasında 8 kaza meydana geldi. 18 vatandaş yaralandı. Dün de İETT otobüsleri Fatih'te iki ayrı kazaya karıştı. Atatürk Bulvarı'nda önünde seyreden bir otobüse arkadan çarpan İETT otobüsü refüje çarparak durabildi. Olayda 8 kişi yaralandı. Beylerbeyi Caddesi üzerindeki kazada ise seyir halinde bulunan İETT şoförü, fren sistemindeki arıza nedeniyle duramayınca önündeki İETT otobüsüne çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı. Dün ayrıca Gaziosmanpaşa'da seyir halindeki bir İETT otobüsünün tavan kısmındaki parça bir yolcunun başına düştü. Yaralanan vatandaş hastaneye götürüldü. İşte Ocak ayının ilk haftasında İETT otobüslerinin kaza bilançosu:
1 Ocak: Sultangazi'de park halindeyken freni boşalan otobüs, yoldan çıkarak kaldırımın üstünde asılı kaldı. 3 Ocak: Beyoğlu'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Emel Koç Lokmacı'ya İETT otobüsü çarptı. Genç kadın ağır yaralandı. 4 Ocak: Merter'de seyir halindeki İETT otobüsü alev aldı. 5 Ocak: Eyüpsultan'da arızalanan İETT otobüsü, yolun ortasında kaldı. Yolda kalan vatandaşlar isyan etti. Kemerburgaz'da ise kavşaktan geçmeye çalışan İETT otobüsü ile ticari taksi çarpıştı. 6 Ocak: Eyüpsultan'daki Hz. Halid Bulvarı'nda kontrolden çıkan otobüs, Tahta Minare durağına daldı. Duraktaki Selin G. ve Hakan B. ile araçtaki bir yolcu yaralandı. Kazalar sonrasında, CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı şirketin, İBB tarihinde ilk kez 1 milyar 233 milyon TL'lik otobüslerin bakım ihalesini alması akıllara geldi.