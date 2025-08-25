1 haftada 90 aranan şahıs yakalandı

Edinilen bilgilere göre, güvenlik güçlerince suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik kent genelinde yürütülen çalışmalarda 497 sabit ve şok uygulama gerçekleştirildi. 3 bin 203 personelin görev aldığı denetimlerde 90 aranan şahıs yakalanırken, bunlardan 24'ünün kesinleşmiş hapis cezası, 66'sının ise ifadeye yönelik arandığı belirlendi. Yakalananlardan 17'sinin 0-5 yıl, 3'ünün 6-10 yıl, 4'ünün ise 10 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Narkotik suçlarla mücadele kapsamında gerçekleştirilen 50 olayda 67 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 10 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Operasyonlarda 869 gram metamfetamin, 3 bin 785 adet sentetik ecza, 142 gram sentetik kannabinoid, 179 gram esrar ve 21 kök kenevir ele geçirildi. Asayiş uygulamalarında ise 526 olayın 468'i aydınlatıldı. Denetimlerde 89 bin 882 şahıs sorgulandı, 549 şahıs hakkında işlem yapıldı, 502 yoklama kaçağı yakalandı. Çalışmalarda ayrıca 9 tabanca, 34 fişek, 3 kuru sıkı tabanca, 6 av tüfeği ve 5 kesici alet ele geçirildi.