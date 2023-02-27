1 haftada 92 operasyon: 9 tutuklu

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ve Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin son 1 haftada yapmış olduğu uyuşturucu operasyonlarında ele geçirilen uyuşturucu miktarları açıklandı. Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamada 20 - 26 Şubat tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen 73 ayrı operasyonda, 128 gram sentetik uyuşturucu, 63 gram metamfetamin, 91 gram skunk, 90 gram esrar, 99 kilo 252 gram eroin 1 hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin 252 TL para ele geçirildi.

JANDARMDAN 19 OPERASYON

Operasyonlarda toplam 94 şahsa adli işlem yapılırken adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı. 1 şüpheli adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken diğer 82 kişi işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 4 şüpheli ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen 19 ayrı operasyonda ise 200 gram sentetik uyuşturucu, 32 gram metamfetamin, 1 kilo 402 gram esrar, 60 gram skunk ve 4 adet sentetik ecza ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 34 şahıs hakkında adli işlem başlatılırken adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklandı. Diğer 32 şüpheli hakkında da serbest yargılanma kararı verildi.