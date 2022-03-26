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Giriş Tarihi: 26.3.2022 00:15 Son Güncelleme: 26.3.2022 00:29

1 haftadır kayıp olarak aranıyordu! İzmit’te bulundu

ABBAS ÇAKAR
1 haftadır kayıp olarak aranıyordu! İzmit’te bulundu

Karamürsel’de oturan ve yaklaşık 1 haftadır kayıp olan Sinem Nur Rençber’den akşam saatlerinde iyi haber geldi.

Kocaeli Karamürsel İlçesinde oturan ve yaklaşık 1 haftadır kayıp olarak aranan Sinem Nur Rençber'den akşam saatlerinde iyi haber geldi. 19 Mart 2022 günü evden çıkan ve en son bir arkadaşının arabasına bindikten sonra kendisinden bir daha haber alınamadığı öğrenilen Sinem Nur Rençber ile ilgili Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından akşam saatlerinde yazılı açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada kayıp olarak arama çalışmalarına başlanan Sinem Nur Rençber'in, akşam saatlerinde İzmit İlçesinde bulunarak ailesine teslim edildiği belirtildi.

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1 haftadır kayıp olarak aranıyordu! İzmit’te bulundu
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