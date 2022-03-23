1 kilo 300 gramla hayata tutundu

TEKIRDAĞ'DA yaşayan Sare-Tahsin Kayabaşı çiftinin 30 haftalıkken 1 kilo 300 gram doğan bebekleri Ayaz, yemek borusuna baskı yapan şahdamarındaki anormallikten kaynaklı kalp sağlığı problemiyle dünyaya geldi. Beykent Hastanesi yenidoğan yoğun bakımında hem erken doğan hem de kalp hastası olarak takip edilen Ayaz ameliyat için 35 gün boyunca gözetim altında tutuldu. Ayaz bebek Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Murat Başaran ve ekibi tarafından gerçekleştirilen başarılı oprasyonla sağlığına kavuştu. Şu an 38 haftalık ve 2 kilo 400 gram olan bebek taburcu olmak için gün sayarken annesiyle buluşturuldu. İHA