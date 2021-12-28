2 kişi daha sahte içki kurbanı

ISTANBUL Esenyurt'ta Kemal Gercik, yalnız kaldığı evinde ölü bulundu. Yapılan incelemede Gercik'in sahte alkolden zehirlenerek yaşamını yitirdiği belirlendi. Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Düztepe Mahallesi'nde ise 25 Aralık'ta evinde alkol alan 55 yaşındaki 2 çocuk sahibi H.B, zehirlenme şüphesiyle Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bozkurt, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. H.B'nin cenazesi Yeşilkent Mezarlığı'na defnedildi. Kentte, 13 Aralık'tan bu yana sahte içki şüphesiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi.