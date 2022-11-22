1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı kaza kamerada

Kaza, dün Akyazı ilçesi D-140 kara yolu Kuzuluk Mahallesi kavşağında meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, kırmızı ışıkta geçen M.C.Y. idaresindeki 54 FM 281 plakalı hafif ticari araç, Recep Kartal (33) kontrolündeki motosiklet ve Ö.Ö. idaresindeki 54 H 0741 plakalı otomobile çarpmıştı. Motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, araçlarda bulunan 4 kişi de yaralanmıştı. Kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, kırmızı ışık ihlali yaptığı görülen hafif ticari aracın, motosiklet ile otomobile çarptığı ve çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsünün metrelerce yükselerek yere savrulduğu anlar yer aldı.Öte yandan, jandarma ekiplerince gözaltına alınan sürücü M.C.Y.'nin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.