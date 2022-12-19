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Giriş Tarihi: 19.12.2022 14:18 Son Güncelleme: 19.12.2022 14:25

1 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı kavganın zanlıları adliyede

Sakarya’da yan yana bulunan 2 alkollü eğlence mekanı çalışanları arasında çıkan ve 1 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı silahlı çatışmada gözaltına alınan 16 kişi Sakarya Adliyesi’ne geniş güvenlik önlemleri altında sevk edildi.

HÜSEYİN CUMALI HÜSEYİN CUMALI
1 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı kavganın zanlıları adliyede

Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Adnan Menderes Caddesi üzerinde bulunan alkollü eğlence mekanlarında çalışanlar müşterilerin tamamı gittikten sonra tartışmaya başladı. Gece saat 01.00 sırasında başlayan tartışmanın büyümesiyle birlikte taraflar birbirine girdi. Olay sırasında 21 Ahmet Toykar, 29 yaşındaki M.Ş., 44 yaşındaki C.Y., 45 yaşındaki N.C., 42 yaşındaki B.G., 32 yaşındaki İ.K. ve 50 yaşındaki T.K. ateşli silah ve aldıkları darbelerle yaralandı. Aşırı kan kaybeden 21 Ahmet Toykar kaldırıldığı hastanede can verdi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri yaşanan kanlı olay sonrasında her iki mekanda çalışan 6'sı hastanede 20 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerden 7 tabanca ile 2 tüfek ele geçirilirken, olayda kullanılan tabanca ve tüfeklerden 30 boş kovan polis tarafından toplandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından gözaltına alınan ve sorgusu tamamlanan 16 kişi sağlık kontrolü sonrasında geniş güvenlik önlemleriyle Sakarya Adliyesi'ne sevk edildi. Hastanede bulunan ve halen tedavisi süren 4 kişi ise sağlık durumları iyileştikten sonra adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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1 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı kavganın zanlıları adliyede
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