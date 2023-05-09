1 kişinin öldüğü çatışmada 4 kişi tutuklandı

Adana'da aralarında husumet bulunan 2 grup arasında silahlı çatışma çıktı. O sırada bir akrabalarının düğününe katılmak için sokak giren Hasan ve Beşire Önder çifti çatışmanın ortasında kaldı. Hasan Önder, başından vurularak ölürken Beşire Önder'de ağır yaralandı. Polis olayla ilgili gözaltına aldığı 4 kişi sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu.

BAŞINA İSABET ETTİ

Olay, 30 Nisan'da Seyhan ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, daha önceden husumetli olan iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. O sırada otomobille sokağa giren Hasan ve Beşire Önder çifti, çatışmanın ortasında kaldı. Hasan Önder'in başına, Beşire Önder'in ise vücuduna kurşun isabet etti. Şüphelilerden biri ise göğsüne isabet eden kurşunla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

DÜĞÜNE GİDİYORLARDI

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar çevredeki bir özel hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı Hasan Önder, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Beşire Önder ve şüpheli Remzi B.'nin (45) tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Öte yandan Hasan ve Beşire Önder çiftinin bir akrabalarının düğününe gitmek için yola çıktığı, bu sırada silahlı çatışmanın ortasında kaldıkları öğrenildi.

TUTUKLANDILAR

Polis, çatışmaya karışan şüphelilerden birinci gruptan Hasan Ş. (27), Recep A.(21) ve Eyüp B.'yi (37), ikinci gruptan ise Akın C.'yi (20) yakalayarak gözaltına aldı. İkinci gruptaki şüphelilerden Remzi B.'nin hastanede tedavisi sürerken kaçan İrfan B. (20) ve Kadir D.'yi (30) yakalamak için çalışma başlatıldı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 4 şüpheli de burada çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.