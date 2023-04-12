1 kişinin öldüğü çatışmanın nedeni: “Motosikleti yavaş sür”

Adana'da 20 yaşındaki Zeki A., motosikletle önünden geçen Ferdi Ü.'yü (26) "Motosikleti yavaş sür" diyerek uyardı. İki arasında çıkan tartışma büyüyerek silahlı çatışmaya dönüştü. 1 kişinin öldüğü 7 kişinin yaralandığı silahlı kavgada 10 kişi gözaltına alındı. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6 kişi tutuklandı, 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

"YAVAŞ SÜR"

Olay, 5 Nisan'da merkez Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta bekleyen Zeki A. (20), motosikletle önünden geçen Ferdi Ü.'yü (26) "Motosikleti yavaş sür" diyerek uyardı. Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavganın ardından her iki taraf da yakınlarını çağırıp tekrar buluştu. İki grup arasında tekrardan başlayan kavga bu sefer silahlı çatışmaya dönüştü. Olayda 8 kişi kurşunların hedefi olarak yaralandı.

1 ÖLÜ 7 YARALI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri gönderildi. Yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılırken olaya karışan diğer şüpheliler gözaltına alındı. Sırtından yaralı olarak hastaneye kaldırılan Muzaffer Üzer (32), doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralılar, ilk gruptan Serhan Ü. (35), Celal Ü. (42), Tuncer Ü. (20), ve Metin Ü. (32), ikinci gruptan ise Zeki A., Şeyhmus A. (22) ve Kasım E. (49) tedavi altına alındı.

6 KİŞİ TUTUKLANDI

Polis, olaya karışan 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Tuncer Ü., Metin Ü., Ferdi Ü. ve Bayram Ü. (59) çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken Celal Ü., Mustafa Ü. (27), Zeki Ü. (29), Zeki A., Şeyhmus A. ve Kasım E. tutuklanarak cezaevine gönderildi.