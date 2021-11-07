1 kişiyi öldürüp 1 kişiyi de yaralamıştı! Bir başka cinayetini daha itiraf etti





BİR CİNAYETİNİ DAHA İTİRAF ETTİ

Olayla ilgili soruşturma başlatırken, Sinan Bayat'ın Çankaya ilçesi Birlik Mahallesi'ndeki iş yerinde olduğunu belirleyen polis ekipleri adrese operasyon gerçekleştirdi. Şüpheli Sinan Bayat'ın yanı sıra dükkanında bir erkek cesedi daha bulundu. Gözaltına alınan Bayat, cesedin arkadaşı Hicabi Çınar'a (61) ait olduğunu ve bir hafta önce öldürdüğünü itiraf etti. Bayat, ilk ifadesinde arkadaşı Hicabi Çınar'ın dolandırıldığı için kendisiyle dalga geçtiğini bunun üzerine Çınar'ı öldürdüğünü söyledi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.