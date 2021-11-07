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Giriş Tarihi: 7.11.2021 04:07

1 kişiyi öldürüp 1 kişiyi de yaralamıştı! Bir başka cinayetini daha itiraf etti

İHA
1 kişiyi öldürüp 1 kişiyi de yaralamıştı! Bir başka cinayetini daha itiraf etti

Ankara'nın Mamak ilçesinde alacak-verecek meselesi yüzünden 1 kişiyi öldürüp 1 kişiyi de yaralayan şahıs, suç makinesi çıktı. Şüpheli ilk ifadesinde kendisiyle dalga geçen arkadaşını da öldürdüğünü itiraf etti.

Olay, saat 20.00 sıralarında Mamak ilçesi Demirlibahçe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kombici dükkanı işleten Sinan Bayat(70) bir süre önce dolandırıldığı Mürsel Acar (60) ve Erdoğan Çakmak (61) ile buluştu. Üç kişi bir süre tartıştıktan sonra, olay kavgaya dönüştü. Kavganın büyümesi sonucunda Sinan Bayat, beraberinde getirdiği silah ile Acar ve Çakmak'a ateş edip olay yerinden kaçtı.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ DE AĞIR YARALI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Acar'ın vücuduna isabet eden mermilerle olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, Çakmak'a ise olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Çakmak'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.



BİR CİNAYETİNİ DAHA İTİRAF ETTİ

Olayla ilgili soruşturma başlatırken, Sinan Bayat'ın Çankaya ilçesi Birlik Mahallesi'ndeki iş yerinde olduğunu belirleyen polis ekipleri adrese operasyon gerçekleştirdi. Şüpheli Sinan Bayat'ın yanı sıra dükkanında bir erkek cesedi daha bulundu. Gözaltına alınan Bayat, cesedin arkadaşı Hicabi Çınar'a (61) ait olduğunu ve bir hafta önce öldürdüğünü itiraf etti. Bayat, ilk ifadesinde arkadaşı Hicabi Çınar'ın dolandırıldığı için kendisiyle dalga geçtiğini bunun üzerine Çınar'ı öldürdüğünü söyledi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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1 kişiyi öldürüp 1 kişiyi de yaralamıştı! Bir başka cinayetini daha itiraf etti
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