1. Konstantin’in yaverinin lahdi bulundu

Kocaeli'nde, inşaat kazısıında, 32 kiremit mezar ve 5 lahit mezar bulundu. İlk kez açılan lahit mezarlardan birinin, 1. Konstantin'in yaveri ve en yakın koruması Tziampo'ya ait olduğu belirlendi. M.S. 3. yüzyıla ait olduğu düşünülen lahitten Tziampo'nun kemikleri ve o dönem bırakılan eşyalar da çıktı. Üzerinde "Oğlum ve eşimin dışında kimse gömülmesin" yazdığı belirlenen lahit sayesinde Roma tarihiyle ilgili yeni bilgilere de ulaşılmış oldu. Bu bilgilerden biri Tziampo'nun doğum yeri olarak geçen Datça Minur ismine tarihte ilk kez rastlandı.