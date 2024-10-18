1 Mayıs davasında mütalaa verildi! 10 yıl 6 aya kadar hapisleri isteniyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Fatih'teki Pertevniyal Lisesi'nin bulunduğu arama noktasında 17 şüphelinin, yanlarında terör örgütü TKP/ML'nin sözde kurucusu İbrahim Kaypakkaya'nın resminin bulunduğu flamalar ile fotoğrafının olduğu iki yelekle Saraçhane Meydanı'na girmeye çalıştıkları belirtildi.

UYARILARA ALDIRIŞ GÖSTERMEDİLER

İddianamede yer alan sanıkların, "İbrahim Kaypakkaya önderimizdir, ölümsüzdür", "Yasalarınıza uymuyoruz, Kaypakkaya önderliğinde 1 Mayıs yürüyüşümüzü gerçekleştiriyoruz" sloganları attığı belirtildi. Emniyet güçlerinin durdurması ve dağılmaları yönünde uyarıda bulunmasına rağmen grubun polise direndiği ve fiziki müdahalede bulunmaya başladığı, yaşanan arbedede sanıkların gözaltına alındığı iddianamede kaydedildi.

Sanıkların "Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmamak", "Terör örgütü propagandası yapmak" ve "Suçu ve suçluyu övmek" suçlarından 3'er yıl 6'şar aydan 10'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyordu.

MÜTALAA VERİLDİ

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya avukatlar katıldı. Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasını sundu. Savcı, yasak olmasına rağmen sanıkların slogan atarak flama taşıdıkları, dağılma konusunda uyarı yapılmasına rağmen direndikleri anlatıldı.

10 YIL 6 AYA KADAR HAPİSLERİ İSTENDİ

Mütalaada 17 sanık hakkında her biri için ayrı ayrı, "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçundan 6 aydan 3 yıla, "Silahlı terör örgütü propagandası" suçundan ise 1 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar olmak üzere toplamda 2'şer yıldan 10 yıl 6'şar aya kadar hapisleri talep edildi. Sanıkların "Suçu ve suçluyu övme" suçundan ise ceza verilmesinin yer olmadığını belirtti.

SAVUNMA İÇİN SÜRE VERİLDİ

Mahkeme, sanık ve avukatlarına mütalaaya karşı savunma hazırlaması için süre verdi,. Mahkeme ayrıca 1 Mayıs gösterileri esnasında tutulan tutanakta imzası bulunan 3 polisin gelecek celse tanık olarak ifade vermesine karar vererek duruşmayı erteledi.