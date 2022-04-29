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Giriş Tarihi: 29.4.2022 11:18 Son Güncelleme: 29.4.2022 12:17

1 Mayıs’ı bombalı eylemle kana bulayacaklardı, yakalandılar

BEKİR COŞKUN
1 Mayıs’ı bombalı eylemle kana bulayacaklardı, yakalandılar

Mersin'de, 1 Mayıs İşçi Bayramında bombalı eylem yapmayı planladıkları ve terör örgütleri PKK/KCK ile TKP/Kıvılcım üyesi oldukları ileri sürülen 10 şüpheli düzenlenen eş zamanlı operasyon ile gözaltına alındı.

Mersin'de, 1 Mayıs İşçi Bayramında bombalı eylem yapmayı planladıkları ve terör örgütleri PKK/KCK ile TKP/Kıvılcım üyesi oldukları ileri sürülen 10 şüpheli düzenlenen eş zamanlı operasyon ile gözaltına alındı.




Mersin'de terör operasyonu: 10 gözaltı! | Video



Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütlerinin yurt içi eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yaptığı çalışmalarda, 1 Mayıs'ta yasa dışı eylem yapmayı planladıkları ve terör örgütleri PKK/KCK ile TKP/Kıvılcım üyesi oldukları ileri sürülen şüphelilerin yakalanması için 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yapılan operasyonlarda, PKK-KCK gençlik yapılanmasından ve TKP/K açık alan yapılanmasından 10 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Toroslar ilçesi Demirtaş Mahallesi'ndeki bir adreste de el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği olduğu iddiası üzerine bomba imha uzmanı ekipleri inceleme yaptı. Bina ve çevresinde hassas bir şekilde güvenlik önlemi alan ekipler, adreste bulunan bir şüpheliyi gözaltına aldı.

Hakkında yakalanma kararı bulunan 2 kişinin de aranmasına devam ettiği belirtildi.

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1 Mayıs’ı bombalı eylemle kana bulayacaklardı, yakalandılar
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